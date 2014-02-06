dtp98465Сегодня, 6 февраля, по улице Гагарина примерно в 12:00 столкнулись 4 автомобиля, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». ДТП произошло в районе ТЭЦ. «Daewoo Matiz», за рулем которого находилась женщина, двигался в сторону центра города по третьей полосе. Автомобиль, который ехал впереди нее, начал разворачиваться и женщина притормозила. В это время за «Daewoo Matiz» в ту же сторону, но по второй полосе ехал "УАЗ". Обогнав машину, он попытался уйти от столкновения с «Daewoo Matiz» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Volkswagen Golf 4». От удара последнюю машину выбросило на другой автомобиль. Этой машиной также оказался «Volkswagen Golf 4», которого от удара вынесло на бордюр. Сейчас водители устанавливают ущерб. Фото Медета МЕДРЕСОВА