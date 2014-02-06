ДТП произошло в районе ТЭЦ. «Daewoo Matiz», за рулем которого находилась женщина, двигался в сторону центра города по третьей полосе. Автомобиль, который ехал впереди нее, начал разворачиваться и женщина притормозила. В это время за «Daewoo Matiz» в ту же сторону, но по второй полосе ехал "УАЗ". Обогнав машину, он попытался уйти от столкновения с «Daewoo Matiz» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Volkswagen Golf 4». От удара последнюю машину выбросило на другой автомобиль. Этой машиной также оказался «Volkswagen Golf 4», которого от удара вынесло на бордюр. Сейчас водители устанавливают ущерб.