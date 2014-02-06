naumcev Сегодня, 6 февраля, огласили приговор подсудимым по убийству 15-летней Гульдиры САКЕНОВОЙ.  Судья специализированного суда по уголовным делам Мадина СИСЕНОВА признала виновным Сергея НАУМЦЕВА в изнасиловании и убийстве школьницы, а Викторию САВИЧ - в пособничестве и приговорила Наумцева к пожизненному заключению, а Савич - к 25 годам лишения свободы, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» из зала суда. Напомним, Виктория познакомилась с Гульдирой в Интернете, заманила ее на съемную квартиру. Там уже был Сергей НАУМЦЕВ. Сергей изнасиловал школьницу, а после ее задушили. Виктория рассказывала на следствии, что привела Гульдиру на съемную квартиру в качестве подарка гражданскому мужу на день рождения. Якобы Сергей очень хотел девственницу. Во время оглашения приговора Сергей НАУМЦЕВ хлопал в ладоши и  смеялся. Родственники погибшей девочки, а в суде присутствовали отец и дядя Гульдиры, признали приговор суда справедливым. В последний раз в Актюбинской области к пожизненному сроку заключения приговорили убийц полицейских. Фото автора naumcev22222