Фото с сайта sport.akipress.org Фото с сайта sport.akipress.org Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полузащитник «Актобе» Эмиль КЕНЖИСАРИЕВ получил золотую медаль чемпиона Казахстан по футболу 2013 года. По информации пресс-службы клуба, медаль футболисту вручила генеральный директор  ФК "Актобе" Шарипа БИХАМБЕТОВА в присутствии всей команды, находящейся на учебно-тренировочных сборах в Анталье. Как долго Эмиль находится в Турции не сообщается, однако известно, что он приступил к беговым занятиям. Врачи разрешили ему небольшие физические нагрузки. Сам Эмиль признается, что чувствует себя сейчас неплохо, говорится в сообщении пресс-службы ФК «Актобе». Напомним, что Эмиль Кенжисариев  был избит в Алматы в ночь на 10 августа 2013 года. Футболист получил травму головы и перенес сложную операцию в БСМП Алматы. Позже была сделана повторная операция в Израиле. Избивший КЕНЖИСАРИЕВА охранник одного из развлекательных заведении Алматы 10 января 2014 года был осужден к трем годам лишения свободы.