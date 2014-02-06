Напомним, убийство случилось в сентябре 2011 года. Как ранее говорилось, вечером 18 сентября накануне трагедии в квартире Александра ВЫДРИНА собрались шестеро человек, среди которых находился Бектемис АЙТБАЕВ. Бывшие одноклассники разошлись после веселого застолья далеко за полночь. И только утром 19 сентября в квартире был обнаружен труп Александра. Опираясь на свидетельские показания остальных участников того вечернего застолья, полицейские возбудили в отношении АЙТБАЕВА дело по статье «Убийство». Первый приговор был вынесен в мае 2012 года в межрайонном специализированном суде. Присяжные заседатели вынесли АЙТБАЕВУ оправдательный приговор. Но спустя некоторое время оказалось, что несколько присяжных заседателей по разным причинам не имели права участвовать в судебных разбирательствах. Поэтому в сентябре дело было возвращено в суд на новое рассмотрение. В марте 2013 года присяжные снова вынесли оправдательный приговор. Из-за того что среди членов присяжных заседателей оказались люди, которые неправдиво отвечали на задаваемые вопросы и имели родных, которые ранее привлекались к уголовной или административной ответственности, сторона потерпевшего подала аппеляцию с требованием пересмотра дела. В третий раз АЙТБАЕВА оправдали в сентябре 2013 года. На сегодняшнем заседании рассматривалась кассационная жалобаи прокурора области. Со слов мамы погибшего, она не согласна по нескольким причинам, одной из которых также является состав присяжных заседателей. Но, тем не менее, апеляционная судебная коллегия по уголовным делам областного суда в своем постановлении оправдательный приговор оставила без изменения. А кассационной протест и кассационные жалобы потерпевшей и прокурора оставить без удовлетворения. - Четвертый год мы судимся, - говорит мать Бектемиса и общественный защитник. - Почему опять кассационный суд, не пойму даже. Ведь три раза оправдали, сколько можно? Я верю, что виновные найдутся, пусть только хорошо ведут расследование. Будет ли сторона пострадавшего вновь подавать апелляцию, пока неизвестно.