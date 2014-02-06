Иллюстративное фото с сайта yarreg.ru Иллюстративное фото с сайта yarreg.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, 14 октября 17-летняя учащаяся колледжа Екатерина ТАРНАВСКАЯ при резком торможении упала навзничь в салоне автобуса №1. Девушка при падении сломала позвоночник и получила серьезные травмы головы. Катя лечится третий месяц, пропускает учебу. Ее мама подала иск в суд на ТОО «Автопарк» и страховую компанию с требованием погасить материальный вред в размере 52 тысяч тенге и моральный вред в полмиллиона тенге. Судья Галымжан АБУБАКИРОВ сегодня огласил решение по этому делу. Он взыскал в пользу пострадавшей  300 тысяч тенге с ТОО «Автопарк» и 52 тысячи тенге - со страховой компании. Кроме того, он обязал ТОО «Автопарк» возместить половину суммы расходов на адвоката и вернуть уплаченную госпошлину.