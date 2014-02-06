Иллюстративное фото с сайта news-tambov.ru Иллюстративное фото с сайта news-tambov.ru Следствие по делу о самоубийстве врача в Актюбинской области не закрыто. Прокуроры выяснили, что записка оставленная перед смертью - подлинна, передает "Диапазон". Главврач райбольницы Айтекебийского района 37-летний Байназар Шагиров пропал 3 августа. 21 августа его нашли повешенным на съемной квартире в Актобе. Рядом нашли записку: "В моей смерти прошу винить Ж.Касымова и А.Бердалина". В облпрокуратуре рассказали, что экспертиза подтвердила подлинность записки. Жаксылык Касымов был замом главврача райбольницы, Амангали Бердалин – аким района. Родственники погибшего говорили, что у врача были напряженные отношения с акимом.  Подставная фирма последнего выиграла тендер на ремонт больницы на 70 миллионов тенге, а главврач не желал подписывать липовые документы. Кроме того, незадолго до суицида в Карабутаке в ресторане "Айгерим" был той, очевидцы говорили, что там отравились десятки человек. Официально медики это не подтверждали. Говорили, что ресторан принадлежит супруге акима, поэтому Байназару Шагирову запретили предавать это огласке. "Сейчас шок и эмоции у народа уже поутихли. На отчетах акима о ресторане, где случилось массовое отравление, не говорили. Насколько я знаю, он сейчас не работает. В больнице осенью сделали ремонт отопления. Лично мне мало верится, что все произошло так, как написано в записке", - рассказал редактор районной газеты Геннадий Стрючков. Законность проведения тендеров прокуратура еще проверяет. Супруга погибшего недавно родила ребенка.