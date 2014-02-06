php1Сегодня, 6 февраля, в областном историко-краеведческом музее устроили закрытый показ «золотой женщины» для Нурлана НОГАЕВА. Журналистов на этот показ не пустили. Журналистов на просмотр не впустили, так как это была не презентация. Стало известно, что презентация находки пройдет сначала в Астане, и лишь потом в Уральске. После презентации Крым АЛТЫНБЕКОВ, основатель научно-реставрационной лаборатории ТОО "Остров Крым", что находится в Алматы, рассказал о том, что найденная уральскими археологами находка говорит о временах сарматов. Когда была найдена "золотая женщина", он был приглашен в качестве реставратора. По его словам, все найденное было в хорошем состоянии. Летом прошлого года в ЗКО было найдено более 80 изделий из золота, дерева и бронзы. Среди них была найдена и женщина-жрица. - Ее уникальность в одежде, - говорит Крым АЛТЫНБЕКОВ. - Сохранилась ее одежда и золотые изделия, благодаря этому удалось воссоздать ее образ. Это уникальный головной убор - высокий и элегантный, а также браслеты, амулеты, кафтан. Нам удалось полностью воссоздать образ женщины и увидеть ее первоначальный вид. По словам реставратора, сейчас в Уральск привезли деревянный гребень, работа по его реставрации закончена. На нем уникальное изображение двух коней-иноходцев, причем они четко просматриваются. Реставрационные работы закончены на 90 процентов, остались маленькие доработки. Как только работа будет полностью закончена, объявят о презентации.