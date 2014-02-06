Журналистов на просмотр не впустили, так как это была не презентация. Стало известно, что презентация находки пройдет сначала в Астане, и лишь потом в Уральске. После презентации, рассказал о том, что найденная уральскими археологами находка говорит о временах сарматов. Когда была найдена "золотая женщина", он был приглашен в качестве реставратора. По его словам, все найденное было в хорошем состоянии. Летом прошлого года в ЗКО было найдено более 80 изделий из золота, дерева и бронзы. Среди них была найдена и женщина-жрица. - Ее уникальность в одежде, - говорит Крым АЛТЫНБЕКОВ. - Сохранилась ее одежда и золотые изделия, благодаря этому удалось воссоздать ее образ. Это уникальный головной убор - высокий и элегантный, а также браслеты, амулеты, кафтан. Нам удалось полностью воссоздать образ женщины и увидеть ее первоначальный вид. По словам реставратора, сейчас в Уральск привезли деревянный гребень, работа по его реставрации закончена. На нем уникальное изображение двух коней-иноходцев, причем они четко просматриваются. Реставрационные работы закончены на 90 процентов, остались маленькие доработки. Как только работа будет полностью закончена, объявят о презентации.