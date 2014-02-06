Напомним, что ранее 59-летний Серик Кенжебекович СУЛЕЙМЕН занимал должность заместителя акима области и курировал сельскохозяйственную сферу. В этой должности он проработал 6, 5 лет. Серик СУЛЕЙМЕН был освобожден от должности замакима «в связи с переходом на другую работу» 31 января 2014 года. Сегодня, 6 февраля, в филиале партии «НурОТАН» Серика СУЛЕЙМЕНА официально назначили на должность первого заместителя председателя Западно-Казахстанского филиала НДП «Нур Отан». Бывший заместитель председателя филиала партии «Нур Отан» Кенжебай НЫГМЕТ оставил свой пост в связи с выходом на пенсию. Как известно, председателем ЗК филиала партии «НурОтан» является аким области Нурлан НОГАЕВ.