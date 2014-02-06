В прокуратуре сообщили, что за 2013 год в местах содержания под стражей было допущено 9 фактов членовредительства, из которых 4 групповых с участием 74 лиц. Последний бунт заключенные устроили 20 сентября прошлого года в учреждении РУ-170/2. Напомним, тогда 64 заключённых умышленно поранили себе животы, шеи и запястья в знак неповиновения администрации. Началось всё с обыска, в ходе которого у заключённых нашли множество незаконных вещей - колюще-режущие предметы, мобильники, игральные карты, одеяло, гражданскую одежду, матрасы. Всё добро вывозили на девяти грузовиках. По словам допрошенных, после обысков основной "костяк" лиц, имеющих влияние на арестантов, собрался в бараке и смотрящий за зоной БАЛКИБЕКОВ сказал заключённым, не поддерживающим режим, чтобы с 6 утра ребята стали "вскрываться" для ослабления режима. В этом ему активно помогали заключённые В. ПЕРНИЦКИЙ и Е. КАЛИЕВ. - От заключенных поступали заявление о том, что сотрудники полиции и колонии их избивают, однако данная информация не подтвердилась, - заявил. На сегодняшний день уголовный суд рассматривает дело семерых заключённых, в числе которых БАЛКИБЕКОВ, КАЛИЕВ и ПЕРНИЦКИЙ, которым предъявлены обвинения по статье 360, часть 3 УК РК - "Организация и участие в групповом неповиновении законным требованиям администрации учреждения".