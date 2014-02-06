Решение местных проблем и рост участия в них общественности, это главные цели и задачи социальной политики, которую должны проводить компании на местах. В регионе сегодня действуют десятки программ в области здравоохранения, образования и социальной сфере. Отдельное внимание развитию казахского языка. В частности при финансировании компании было разработано инновационное приложение для «Айпад» по изучению казахского языка, проект пока на стадии доработки, но уже приковал к себе повышенное внимание будущих пользователей. Как рассказал один из участников и партнеров компании, средств, которые сегодня компании выделяют на финансирование социальных программ, вполне достаточно для плодотворной работы и решения проблем. В то же время наблюдается ситуация, когда уже не НПОшники гоняются за компаниями, а последние ищут проекты, с которыми, в свою очередь, есть проблема. - Недостаточно тех еще проектов, которые вовлекали бы больше населения. Вот в чем вопрос и больше оказывали бы поддержку социальным вопросам. Для того что бы развивать их и поддерживать. Это сфера образования, медицины, экологии. Тех проблем, в решении которых сегодня нуждается население» - говорит генеральный менеджер по связям с правительством и общественностью компании ТШО. В целом же отчетное собрание прошло вполне продуктивно. Кроме представленных презентаций обменялись и мнениями. Так между представителями областного и городского акимата с одной стороны и представителями НПО с другой, была достигнута предварительная договоренность о дальнейшем взаимном сотрудничестве в реализации целого ряда проектов. Это позволит дополнить их, и, к примеру, не просто научить ребенка из детского дома ремеслу, но и посодействовать в его трудоустройстве в будущем.