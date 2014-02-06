Фото с сайта uralskweek.kz Фото с сайта uralskweek.kz Прокуратура намерена опротестовать постановление суда. В надзорном органе уверены, что суд вынес несправедливое решение, посчитав доказательства следователей незаконно добытыми, а также обязав полицию вернуть гражданину Великобритании  его паспорт.  Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил порталу «Мой ГОРОД», что количество поступивших заявлений на Бароха ПИТЕРА увеличилось до шести - три заявления родители подали в Уральске, столько же - в Атырау. Также корреспонденту портала «Мой ГОРОД» стало известно, что большая часть извлеченных из нетбука фотографий действительно содержат изображения эротического и порнографического характеров. Это доказала специально проведенная экспертиза. Мало того, порнофотограф пользовался увеличением(zoom) на аппарате и снимал половые органы девочек крупным планом. Все шесть девочек в возрасте от 12 до 17 лет, чьи родители подали заявления в полицию, узнали себя на этих фотографиях. Но теперь по решению суда все эти доказательства признаны незаконно добытыми и не могут быть использованы в суде. Вчера, 5 февраля, адвокат гражданина Великобритании   38-летнего Бароха ПИТЕРА Хамит ХОДЖАНАЗАРОВ  обратился в суд с жалобой, в которой просил отменить постановление о возбуждении уголовного дела, а также признать действия следователя по осмотру места происшествия в номере гостиницы незаконными. Об этом сообщает пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. - Свои действия адвокат англичанина мотивировал тем, что при проведении осмотра места происшествия иностранец не был обеспечен переводчиком, ему не были разъяснены его права, не был переведен на английский язык и не был вручен протокол осмотра места происшествия, - сообщили в суде. Уральский городской суд своим постановлением частично удовлетворил жалобу адвоката гражданина Великобритании. Суд признал действия следователя по осмотру места происшествия незаконными. При этом расследование уголовного дела будет продолжено.