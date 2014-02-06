Фото с сайта www.1tv.ru Фото с сайта www.1tv.ru Американский режиссер, писатель и исследователь Донни Эйхар (Donnie Eichar) возможно нашел истинную причину таинственной гибели девяти туристов на Северном Урале зимой 1959 года. В интервью изданию Daily Mail он рассказал, что пять лет изучал обстоятельства трагедии, даже ходил тем же маршрутом и, наконец, дал научное объяснение загадочному инциденту. По мнению Эйхара, сильные ветры, дующие через перевал при определенных обстоятельствах преобразуются в инфразвуковой аэродинамический шум. Инфразвуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом, оказывают на человека угнетающее действие, вызывают приступы дикой паники и беспричинного страха, одышку, бессонницу. Именно инфразвук, считает американский исследователь, настиг лыжников в ту злополучную ночь на склоне горы Холатчахль ("Гора мертвецов"). В кромешной тьме люди выскочили из палатки, разрезав ее изнутри. Они пытались как то помочь друг другу. Но в итоге все погибли. Напомним, девять опытных туристов, возглавляемых 23-летним Игорем Дятловым погибли в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Студенты уже собирались поужинать, но тут произошло что-то необъяснимое. Испугавшись чего то туристы разрезали палатку и, даже не одевшись, выскочили из нее. Затем побежали вниз по склону. Позже их тела нашли спасатели. Большинство молодых людей погибли от холода. Однако на телах некоторых были травмы неизвестного происхождения. До сих пор самые главные вопросы остаются неразгаданными. Почему туристы не вернулись в палатку, замерзнув в лесу на 30 градусном морозе без одежды и обуви? Откуда у них серьезные травмы? Что их так испугало? Версий гибели туристов множество. От схода лавины, до испытания секретного оружия и НЛО. Между тем, как сообщает телеканал "Россия-24", в скором времени расследование по делу о гибели группы Дятлова могут возобновить. "От умалчивания и неведения мы перешли к открытому разговору с теми, кто обладает этой информацией. Мы ожидаем результат, вот-вот он будет. Есть документы, которые находятся на экспертизе, проверяются. Они все нам открывают. Но мы не можем их озвучивать, поскольку надо проверить", - сообщил телеканалу руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.