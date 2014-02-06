Фото с сайта uralskweek.kz Фото с сайта uralskweek.kz 5 февраля Уральский суд признал незаконными добытые полицейскими доказательства вины гражданина Великобритании Бароха ПИТЕРА, которого заподозрили в развращении малолетних девочек. Напомним, 14 января в гостинице «Шагала» полицейские задержали гражданина Великобритании Бароха ПИТЕРА, у которого на электронных носителях были обнаружены фотографии молодых девушек, в том числе несовершеннолетних учащихся общеобразовательных школ Уральска. Поводом для обыска в гостиничном номере иностранца послужило заявление мамы девочки, ученицы 6-го класса одной из уральских школ. Женщина заметила, что её дочь переписывается по Интернету со взрослым мужчиной, который приглашает её в номер гостиницы. Когда полицейские отправились в отель, 38-летний Барох ПИТЕР залил водой и пытался сжечь в микроволновой печи ноутбук, флэшкарты и жесткие компьютерные диски. К слову на электронных носителях Бароха ПИТЕРА полицейские обнаружили 600 фотографий, среди которых эксперты нашли и те, которые содержат порнографический характер. Следствием было установлено, что на фотографиях из компьютера иностранца присутствуют 8 девочек из Уральска в возрасте от 12 до 17 лет. Следователи вышли на уральских девочек, фото которых были в компьютере у иностранца, и выяснили, как и за что иностранец предлагал им деньги. По словам следователей, за фото топлесс Барох ПИТЕР платил девочкам 10 тысяч тенге, а если девочки соглашались фотографироваться полностью обнаженными - 15 тысяч тенге. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". 5 февраля в Уральском городском суде рассматривались жалобы адвоката Бароха Питера, который настаивал на том, что в отношении Бароха Питера необоснованно возбуждено уголовное дело и что полицейские незаконным путем добыли доказательства. Суд обязал стражей порядка вернуть иностранцу паспорт и он может покинуть Казахстан в любой момент. Суд пришел к выводу, что уголовное дело полицейские возбудили обоснованно, и отменять его не стал. Но вот собранные доказательства (те самые фотографии девочек) суд исключил, посчитав, что они получены незаконным путем. Однако у полицейских есть все основания полагать, что Барох ПИТЕР изготовлял фото не для «личного пользования», а выкладывал их на Интернет-ресурсах.   Источник: Уральская неделя