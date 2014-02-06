Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Иллюстративное фото с сайта remarka.kz В Атырауской области отравились и скончались еще трое детей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трагедия произошла 5 февраля вечером. По сообщению областного ЧС, из-за неисправности печного топлива на природном газе в поселке Жана Каратон Жылыойского района получили отравление и скончались трое несовершеннолетних детей, две девочки 6-ти и 10-ти лет и мальчик 4-х лет. Все дети из одной семьи. Где были в это время родители - не сообщается. Два дня назад в в Кызылкугинском районе угарным газом отравились и скончались четверо человек – дети 3-х,6-ти и 7-ми лет, а также женщина 28 лет. Один человек из этой семьи тогда попал в районную больницу.