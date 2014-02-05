Иллюстративное фото с сайта opgks.info Иллюстративное фото с сайта opgks.info Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-секретаря областного суда ЗКО Гульмиру КЕНЖЕГАЛИЕВУ. По данным пресс-секретаря, в Зеленовском районном суде рассмотрено гражданское дело в отношении подданного Китайской Народной Республики. Он обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 79-3 КоАП РК - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья». Как стало известно, в ходе инцидента, произошедшего в Зеленовском районе, иностранец нанес легкие телесные повреждения жителю ЗКО. Последний, в свою очередь, обратился с заявлением в полицию. Однако после проведенной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано, а на иностранца был составлен протокол об административном правонарушении. Дело было направлено в суд. Однако в начале судебного заседания от потерпевшего поступило письменное заявление о прекращении дела в отношении гражданина КНР в связи с примирением, так как последний извинился, полностью возместил нанесённый ему материальный и моральный ущерб. Данное административное дело было прекращено производством.