Напомним, 22 января примерно в 13:00 из-за аварии на водопроводе затопило первый этаж двухэтажного жилого дома. Этот двухэтажный дом старой постройки, и первый этаж является полуподвальным, вода попала в дом через окна. Хозяин с женой в этот момент были на работе. В квартиребыло по пояс воды. - Наши сотрудники на момент аварии отключили дом от подачи воды и выкачали воду из дома, - говорит- Уже 23 января на аварийном участке были проведены установочные работы. Мы выяснили, что данный водопровод обеспечивает водой 4 частных дома, и он не относится к нашей организации. Тем не менее, мы решили возместить ущерб. Хозяева сами решили вызвать независимую оценочную компанию, которая определит весь ущерб. На сегодняшний день руководством «БатысСуАрнасы» отремонтирована вся бытовая техника пострадавшего. ТОО ждет решение комиссии, чтобы оплатить оставшуюся сумму ущерба.