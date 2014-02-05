dom4ТОО «БатысСуАрнасы» восстановило ущерб, причиненный хозяину дома №3 по улице Сенная, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Напомним, 22 января примерно в 13:00 из-за аварии на водопроводе затопило первый этаж двухэтажного жилого дома. Этот двухэтажный дом старой постройки, и первый этаж является полуподвальным, вода попала в дом через окна. Хозяин с женой в этот момент были на работе. В квартире Ильяса УСПАНОВА было по пояс воды. - Наши сотрудники на момент аварии отключили дом от подачи воды и выкачали воду из дома, - говорит директор ТОО «БатысСуАрнасы» Асылбек САККАЗОВ. - Уже 23 января на аварийном участке были проведены установочные работы. Мы выяснили, что данный водопровод обеспечивает водой 4 частных дома, и он не относится к нашей организации. Тем не менее, мы решили возместить ущерб. Хозяева сами решили вызвать независимую оценочную компанию, которая определит весь ущерб. На сегодняшний день руководством «БатысСуАрнасы»  отремонтирована вся бытовая техника пострадавшего. ТОО ждет решение комиссии, чтобы оплатить оставшуюся сумму ущерба.