Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. По данным пресс-секретаря областного суда Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО признал виновными одного гражданина Казахстана и одного гражданина РФ в совершении преступлений, предусмотренных статьями 250 УК РК - «Контрабанда изъятых из обращения предметов через государственную границу группой лиц, связанные с наркотическими средствами совершенные в особо крупном размере» и 259 УК РК - «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств группой лиц неоднократно». Подсудимые пытались перевезти из России в Казахстан крупную партию героина. Свыше 700 граммов героина были приобретены в городе Бугуруслане РФ, а затем через государственную границу  были транспортированы в Уральск с целью сбыта. Суд приговорил обоих подсудимых к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима.