В исполнении домбристок можно услышать кюи «Адай», «Балбырауын» и «Ата толғауы».Марина КИЧАТОВА, Вика ПОРХОМЕНКО и Елена ВАНЧУКОВА занимаются в филиале Дарьинской музыкальной школы в селе Чеботарево Зеленовского района ЗКО по классу «Домбыра». Девочки создали трио «Созвучье» и успешно выступают на всех мероприятиях, которые проводятся в школе и в местном клубе. Совсем недавно трио заняло первое место в районном конкурсе. Кроме того, школьницы участвуют в различных областных конкурсах и даже завоевывают призовые места. Девочки учатся в девятом классе, и после окончания школы планируют поступить в музыкальный колледж по классу «Домбыра». Трио исполняет казахские кюи, в их репертуаре уже есть кюй «Адай», «Балбырауын», «Ерке сылқым» и «Ата толғауы». Всего у преподавателя по музыке Талгата КАЛАХАНОВА занимаются 13 детей. Рафхат ХАЛЕЛОВ Фото автора
В ЗКО русские девочки-домбристки создали трио
