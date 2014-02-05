В исполнении домбристок можно услышать кюи «Адай», «Балбырауын» и «Ата толғауы».

занимаются в филиале Дарьинской музыкальной школы в селе Чеботарево Зеленовского района ЗКО по классу «Домбыра». Девочки создали трио «Созвучье» и успешно выступают на всех мероприятиях, которые проводятся в школе и в местном клубе. Совсем недавно трио заняло первое место в районном конкурсе. Кроме того, школьницы участвуют в различных областных конкурсах и даже завоевывают призовые места. Девочки учатся в девятом классе, и после окончания школы планируют поступить в музыкальный колледж по классу «Домбыра». Трио исполняет казахские кюи, в их репертуаре уже есть кюй «Адай», «Балбырауын», «Ерке сылқым» и «Ата толғауы». Всего узанимаются 13 детей.