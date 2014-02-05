Фура двигалась по самарской трассе в южном направлении. Машина скорой помощи пересекала перекресток улиц С. Датова и Шолохова на зеленый свет светофора. - Я ехал в кардиоцентр, - сообщил водитель "скорой" Самат. - Ехал на зеленый свет, вдруг вижу, что справа Фура катится прямо на меня. От удара в бок машину скорой помощи развернуло на 180 градусов. Водитель фуры сказал, что дорога очень скользкая, его занесло и он не смог остановиться на светофоре. На место прибыли сотрудники УАП.