pr1Воронежские таможенники изъяли крупную партию контрафактных презервативов — преступников выдало то, что на пачках нет информации на казахском языке. Крупная партия презервативов Contex вызвала подозрение у воронежских таможенников, и они направили продукцию на экспертизу правообладателю. Согласно заключению экспертов, образцы "не являются оригинальной продукцией". "Для тиснения названия типа контрацептивов на контрафактных пачках использована глянцевая дифракционная серебристая фольга, на оригинальных применяется только матовая. Во-вторых, на подделках отсутствует надпись "Мушекап". В-третьих, на тыльной части контрафактной упаковки отсутствует информационный текст на казахском языке (по правилам единого торгового пространства)", — говорится в сообщении воронежской таможни. Кроме того, на вкладышах-инструкциях указан номер регистрационного удостоверения от 2001 года, а срок действия регистрационного удостоверения, выданного в 2001 году, составлял пять лет. Также поддельные образцы от оригинальных отличаются и по технологии упаковывания: оригинал-шов, по которому склеивается пленка, должен находиться на задней стороне упаковки, а не на боковой. Всего мошенники пытались завести в область около 36 тысяч упаковок поддельной продукции. Источник: РИА "Новости"