Финансовая полиция возбудила уголовное дело за получение взятки в отношении сотрудника ЧС,  сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в финансовой полиции Атырауской области, сотрудниками департамента задержан начальник Курмангазинского районного отдела ЧС гр. Ж. 27 января он получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде талонов на бензин марки АИ-92 на 150 литров. За это сотрудник руководитель районного ЧС должен был вынести положительное заключение по пожарной безопасности киоска, в котором реализовывалась еда быстрого приготовления. На данный момент заведено уголовное дело по статье 311 – «Получение взятки».