Фото с сайта aktobe.su Фото с сайта aktobe.su Аким города Актобе Ерхан УМАРОВ подписал распоряжение, назначив себе новых заместителя и советника, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Заместителем акима города стал Ербол КАЛДЫГУЛОВ. До назначения на эту должность он являлся директором ТОО «Актобе Таза қала». Ербол КАЛДЫГУЛОВ родился в 1982 году. Окончил Алматинскую академию экономики и статистики по квалификации экономист. Работал в актюбинском городском отделе финансов, сначала занимал  должность ведущего специалиста, затем - руководителя ведомства. Также руководил городским отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В качестве замакима КАЛДЫГУЛОВ будет курировать вопросы ЖКХ,  ремонта и строительства автомобильных дорог, земельных отношений, освещения, благоустройства, озеленения и др. Ранее занимавший эту должность 49-летний Геннадий ДУДАКОВ стал советником акима Актобе. Геннадий Дудаков Геннадий Дудаков Теперь он курирует вопросы строительства жилья по госпрограмме «Доступное жилье», социальных объектов, всех инженерных коммуникаций и т.д.