На сегодняшнем слушании по ходатайству адвокатов защиты был допрошен судебно-медицинский эксперт, проводивший вскрытие. Эксперт помог участникам процесса разобраться в показаниях свидетеля ЧУГУЕВА, который описывал характер удара, а также разъяснил заключение экспертизы. По словам эксперта, свидетель описал совершенно другой удар, который не совпадает с результатами экспертизы. После чего в суд были вызваны непосредственные свидетели данного убийства, друзья и знакомые погибшего, которые приехали в Уральск вместе с ним и в тот день находились рядом. Свидетельрассказал суду, что в Уральск они приехали на такси, перед этим они распивали спиртные напитки в Актобе. - Вечером мы встретились - я,, мы посидели в кафе, попили пиво,- рассказывает свидетель ШАКЕНОВ.- Где-то час в кафе посидели, а потом поехали в гараж к Андрею, купили водку и курицу. В четыре утра мы собрались и поехали в Уральск, чтобы погулять, посмотреть город, где-то в 11 уже были здесь на железнодорожном вокзале. У Андрея здесь был знакомый Азамат, он позвонил ему, чтобы тот помог нам найти квартиру. Пока мы его ждали, зашли в кафе и стали пить пиво. Потом приехал Азамат, он нашел квартиру на вокзале, но хозяйка сказала подождать, пока она там приберется, потом хозяйка предоставила нам другую квартиру в районе мечети. Пока ждали, снова зашли в кафе. Потом Андрей и Азамат уехали за ключами, а мы остались в кафе. Когда они вернулись, мы решили пойти в ночной клуб «Оскар», там нам не понравились цены, и мы пошли в другое кафе. Посидели там, потом приехали в квартиру напротив мечети, и сразу легли спать. Наутро мы заметили бардак в квартире - мусор, разбитые бутылки и все в этом роде, Андрей позвонил хозяйке и попросил вернуть 2000 тенге за бардак. Мы еще посидели где-то час в квартире, попили пиво, которое кто-то купил вчера и вышли на улицу. Нам надо было найти такси. Андрей шел впереди, я сзади него, он увидел парня и спросил у него, где такси, тот ответил, что он не таксист, и разве похож на него. Между ними завязался спор. Я попытался вмешаться, а подсудимый начал стрелять, он попал в меня. Я упал, а когда встал, Андрей уже лежал на земле, метрах в пяти от меня. Я не видел, откуда подсудимый достал пистолет. Однако прокурор и адвокат подсудимого заметили, что показания свидетеля не сходятся, так как до этого он точно описывал, из какого кармана подсудимый вытащил пистолет. Второй свидетель Кайрат УНАЛБЕКОВ рассказал, что в Уральск они приехали вчетвером, чтобы погулять и посмотреть город, по предложению Андрея ВОЙТИШИНА. Погибший расплачивался за походы по кафе и за квартиру. - У Андрея были деньги на счету, я сказал, что как приедем в Актобе, отдам ему часть потраченной суммы,- говорит свидетель УНАЛБЕКОВ.- Когда мы уже собирались уезжать, мы вышли из квартиры, чтобы поймать такси. Нам надо было отдать ключи от съемной квартиры хозяйке. ВОЙТИШИН И ШАКЕНОВ шли впереди, а я с ЧУГУЕВЫМ шел сзади. Когда мы увидели, что впереди завязался спор, я поспешил к Андрею, но получив выстрел в грудь, сел и не мог восстановить дыхание. Когда я отдышался, то увидел, что Андрей лежит, а рядом с ним ШАКЕНОВ. Как все произошло, я не видел. Я видел только, что ребята с подсудимым разговаривают, и с ним рядом девушка стоит. В отношении подсудимого я никаких действий не совершал, и не знаю, почему он начал стрелять в меня, может, он промахнулся и попал в меня. Откуда взялся нож, я тоже не понимаю. Ни у кого из нас с собой никакого оружия не было. У нас с собой были только ключи и телефоны, больше ничего. - Вы знаете, что хозяйка квартиры, в которой вы отдыхали, после вашего ухода вызвала полицию, и после этого родственники ЧУГУЕВА расплачивались с ней за ущерб,- спросила прокурор МОЛДАГАЛИЕВА.- Хозяйка утверждает, что урон квартире нанесли вы. - Нет, мы ничего не делали, мы утром только бардак увидели, и сразу же начали звонить хозяйке,- ответил свидетель. Однако по словам адвоката, в квартире были найдены следы крови, и, как показала экспертиза по группам крови, найденная в квартире кровь может принадлежать ВОЙТИШИНУ, ШАКЕНОВУ или УНАЛБЕКОВУ. Однако оба свидетеля настаивают на том, что ночью они пришли и легли спать. Двое опрошенных свидетелей привлекались в Уральске к административной ответственности за мат в общественном месте. - Нам участковый сказал, чтобы мы признали вину, тогда нас отпустят, и мы только штраф заплатим, поэтому мы признали, что выражались нецензурными словами в адрес ДАВТЯН, - говорит свидетель УНАЛБЕКОВ. Свидетели также отрицают, что вели себя вызывающе на улице или в кафе.