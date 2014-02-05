Иллюстративное фото с сайта www.fergananews.com Иллюстративное фото с сайта www.fergananews.com Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области. Нарушения выявили прокуроры, решившие проверить соблюдение прав заключенных в местных тюрьмах. Выяснилось, что актюбинский многопрофильный лицей, который обязан обучать заключенных различным рабочим профессиям, делал это лишь на бумаге. На деле преподаватели лицея фактически не посещали колонии. В итоге осужденные получают эфемерное профессиональное образование, которое не могут применить после освобождения, так как не обладают никакими профессиональными навыками, что негативно сказывается на ресоциализации осужденных, отмечают в актюбинской облпрокуратуре. На завуча лицея завели уголовное дело по статье  176 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Видимо, речь идет о денежных средствах, выделяемых на обучение заключенных. Однако позже уголовное дело было прекращено по не реабилитирующим основаниям. Дело закончилось тем, что и завуч, и директор лицея были уволены. По данным прокуратуры, в целях исправления проблемной ситуации с трудозанятостью среди осужденных в области разработан ряд мероприятий по увеличению числа рабочих мест путем открытия новых производств. В учреждениях КА-168/2 и КА-168/5 планируется открыть сувенирные цеха и цех по изготовлению садовой мебели. В апреле текущего года на базе УКА-168/2 запланировано открытие производства железобетонных изделий.