Пожар в «Каменном», где находились ресторан, салон красоты, ювелирная мастерская, бутики одежды и мебельный магазин, тушили несколько часов. При этом погода на улице была ветряной к тому же под минус 30 градусов по Цельсию. Сотрудники УЧС рассказали обо всех особенностях тушения пожара в торговом комплексе. - Возгорание началось в потолочном перекрытии, - рассказывает. - По предварительной информации там был проложен кабель, и возможно произошло замыкание. Но причины пожара еще будут установлены дознавателями. Сложностей, точнее, особенностей здесь было немало. Во-первых, в начале люди пытались тушить самостоятельно. К нам сообщение поступило в 14.24, но очевидцы утверждают, что пожар начался гораздо раньше. Когда мы приехали, там было задымление по периметру. Сотрудники комплекса пытались самостоятельно потушить возгорание. Правда, пожарные уверяют, что такой «медвежьей услуги» им не надо. Лучше уж сразу звонить в «101», чтобы обошлось без человеческих жертв, да и ущерб был меньше. К слову, в этом пожаре огнеборцам пришлось спасать и самих помощников. Они эвакуировали из здания 35 человек, в том числе и одного работника комплекса, который пытался самостоятельно потушить пожар на чердаке. Мужчина был в шоке и уже не смог выбраться самостоятельно с чердака, и прикрывался от пожара утеплителем.Сложность представляли собой и подъездные пути к задымленному зданию. Большой поток автотранспорта и одностороннее движение мешали установить пожарную технику. Кстати, пожарные пожаловались и на автовладельцев, которые просто-напросто не пропускали спецтехнику. В 14.56 на место приехали сотрудники дорожно-патрульной полиции. Они и перекрыли движение и освободили проезжую часть. - Плюс отключение электроэнергии, - продолжает замначальника центра оперативного управления. - Дело в том, что по технике безопасности мы не можем подавать стволы на тушение, пока здание не обесточат от электроэнергии. Когда я только выезжал, при мне наши диспетчеры звонили в электросеть три раза с просьбой обесточить здание и весь район, мало того, мы просили прислать бригады. Здание отключили в 14.47, а бригада так и не приехала. Тогда наши ребята, рискуя, залезли в здание и сами обрубили кабель. По словам Александра ПОДОЛЬНОГО, сложность была и в конструктивных особенностях самого здания, поскольку здание старое, все перекрытия деревянные, к тому же внутри были сделаны перегородки. - В перекрытиях очень много полостей, пустот. И в этих пустотах применялся утеплитель – просто картон вперемежку с минватой. Когда произошло замыкание, все происходило постепенно, было тление, набиралась температура, началось задымление. Двери открывались и закрывались, в здание поступил приток воздуха, и тут уже произошло возгорание.Еще одним фактором, который, так или иначе, повлиял на работу пожарных, был сильный мороз. В тот день температура воздуха достигала -27-28 градусов. К тому же он сопровождался сильным ветром. - Сильные морозы повлияли на исправность ближайшего водоисточника, который находился возле здания прокуратуры, всего в 150-200 метрах. Он был в замерзшем состоянии. Первоначально осуществлялся подвоз воды с ближайших источников - 750-1000 метров. Чуть позже обнаружили еще один гидрант, который находился за театром Островского. На него была установлена пожарная автоцистерна, проложена магистральная линия, и мы уже смогли обеспечить бесперебойную подачу воды. В принципе она была бесперебойная, машины постоянно курсировали. Машины потом с подвоза вывели и отправили на участки. Атмосферы воды в гидранте было 2-2,2, но на выходе давления воды не хватало. Тогда на эту линию была установлена другая магистральная пожарная автоцистерна и происходила перекачка воды. То есть с начала воду перекачивали в эту автоцистерну, а потом уже со второй автоцистерны она подавалась под большим давлением на боевые участки. - Холодная погода дала свое. В тот день -27,5, ветер достигал 9 метров в секунду, и до 13 м/с в порывах, вода периодически замерзала, согласно нормативным документам, пожарные стволы не перекрывались, вода в них постоянно шла, но естественно, постепенно образуется наледь. Но в принципе проблема решалась, были установлены дополнительные линии, и в случае если какая-то линия замерзала, стволы подсоединялись по другим линиям. 78 человек личного состава было задействовано при тушении пожара в комплексе «Каменный».Пожар собрал вокруг себя несколько десятков зевак, которые, несмотря на морозную погоду, стояли и снимали пожар на сотовые телефоны, при этом комментировали его. Но страшно было смотреть на пожарных, чьи лица реально покрывал иней, после пара из горящего здания и мороза на улице. - Сначала наши сотрудники работали внутри для тушения потолочных перекрытий, чтобы защитить не горящие части здания, - говорит Александр Павлович. – Но когда крыша началась рушиться, мы не могли их подставлять, и тушение продолжило снаружи. К слову, в тот день были подняты резервные смены, которые производили пересменку личного состава. К месту прибыла и спецтехника, в которой грелись пожарные. - Сложно с водой в таких низких температурах, один раз облили водой, и все застывало. Были организованы пункты обогрева личного состава. С соблюдением техники безопасности были выставлены наблюдатели за конструкциями и ходом пожара, как положено в таких случаях. Если бы возникла какая–то угроза, наблюдатели отводили бы людей в безопасное место. Что стало причиной возгорания, пока только выясняется. В Актобе уже назначена экспертиза. Известно, что система отопления комплекса «Каменный» была автономной, кроме того, здесь работали мощные электронагреватели.По словам, для полного сбора сведений о пострадавших, и нанесенном ущербе они просят всех арендаторов комплекса «Каменный» обратиться в управление. - Обращаюсь к арендаторам, которые работали в данном комплексе, с тем, чтобы они обратились к нам в управление по ЧС г. Уральск, который находится по адресу пр.Достык, 215, кабинет №217, в группу дознания. Между прочим, стало известно, что в последний раз торговый комплекс «Каменный» пожарные проверяли в 2011 году. Тогда капитальных нарушений в работе комплекса не было. В связи с государственной политикой по сокращению административных барьеров для субъектов малого и среднего бизнеса противопожарной службе, впрочем, как и другим государственных органом установлены конкретные сроки, когда они могут по закону проверить МСБ. В списке организаций для проверки органами противопожарной службы на 2014 год комплекс «Каменный» должны были проверить во втором полугодии.17 мая прошлого года в доме №182 по проспекту Достык-Дружба начался пожар. В этом здании находятся магазины «Милавица», «Талисман», «ЛисА» и кафе «У камина». Как рассказали очевидцы, пожар начался с кровли здания, там, где шло возведение пристроя. В тот же день журналистам на брифинге в ДЧС рассказали, что по предварительной версии возгорание произошло из-за нарушения норм при строительстве, на третьем этаже здания шел ремонт. Выгорело порядка 500-800 квадратных метров. Позже эту версию указали и уральские пожарные в акте о пожаре. Правда, актюбинский эксперт, который делал независимую экспертизу, в своем заключении написал, что «причина пожара не установлена». Между тем, приоритетной причиной возгорания склада ТОО «Сауда Инвест» пожарные называют воспламенение электротехнической изоляции и приборов, иными словами, это короткое замыкание в автомашине. Но точные причины еще предстоит установить дознавателям и экспертам научно-производственной экспертизы в Актобе. - Из видео с камер наблюдения, которые были внутри склада, видно, что очаг находился между кабиной и термобудкой автомашины в районе аккумуляторных батарей, расположенных с левой стороны, - рассказал. По словам начальника отдела, там находились две автомашины «Митсубиши» с товаром, которые должны были выехать с утра. Напомним, рано утром 21 января в пожаре полностью сгорел склад с продуктами питания, принадлежащий ТОО «Сауда Инвест». Никто не пострадал, площадь пожара составила 1270 квадратных метров. Кроме того, пострадал фасад здания завода «Омега». К слову, по пожару в комплексе «Каменный» экспертиза также назначена в научно-производственную экспертизу Актобе. Пожарные сказали, что пока не могут назвать даже приоритетные причины возгорания. Между тем, по их словам, сейчас на месте работает специальная комиссия. Кроме того, по словам замруководителя ДЧС по ЗКО Омара БИРЖАНОВА, назначен и разбор работ службы пожаротушения. - После тушение пожара мы разбираем работу наших сотрудников, - сказал Омар БИРЖАНОВ. – У нас есть видеозапись, аудиозапись переговоров пожарных по рации.