Инцидент произошел вечером в среду, 29 января, когда на улице было –34. Многие автобусы и легковушки в этот день просто не завелись и встали. Чтобы протиснуться в салон автобусов, в этот день нужно было сильно постараться. Занятия в школах отменили, но многие все равно выходили из дома – кто на факультативные занятия, кто на спортивные секции. Также и 14-летней Валерии нужно было ехать по делам с остановки «Школьник» до остановки ДЕПО. - Лера у нас уже восьмой год занимается бальными танцами, - рассказывает. – Она у нас неоднократно занимала призовые места на областных соревнованиях и сейчас уже сама ведет мастер-классы для самых маленьких, пятилетних ребятишек. Занятия она с ними проводит в 18.00 каждую среду, и поэтому, в 17.28 была уже на остановке, ехать ей предстояло в ДК Молодежи. И мама, и тетушка отговаривали девочку и просили не ехать на занятия. Но она как человек ответственный заявила: «Моих малышей в любой мороз привозят. Поэтому я поеду!».Девочка оделась, но впопыхах забыла самое главное – кошелек с мелочью на проезд. Уже сев в автобус, и проехав три остановки, она обнаружила, что за проезд платить нечем. Все это время, со слов девочки, на нее внимательно смотрела кондуктор. А когда увидела растерянность на лице ребенка, только спросила: «Что, денег нет? Ну, тогда вылезай и иди пешком!». Лера вышла на остановке «Гарант» и пешком дворами побежала домой. Несмотря на то, что сильно замерзла, девочка, забежав домой, схватила кошелек и побежала обратно на остановку. Ведь её ждали маленькие ученики. Но, как оказалось, в этот день привезли только одну девочку и, позанимавшись с ней, Лера поехала домой. - И вы представляете, мы бы даже и не узнали о случившемся, если бы Лера вечером за ужином не рассказала, - продолжает Лариса. – И при этом она себя виноватой считала, ей было стыдно, что она деньги забыла. Я сама в связи с работой много времени провожу на улице. И в тот день многие торговые точки не работали, были закрыты. Взрослые люди не выдерживали и уходили домой, а тут ребенок три остановки шел домой по такому морозу! Страшно представить, что могло с ней приключиться, ведь время уже темное и такой холод, а она дворами добиралась. Почему все перешло на деньги? У нас претензий нет ни к водителю, ни к автопарку. Там работают нормальные люди, которые отвечают за свою работу. У меня лично претензия к этому кондуктору. Мы с Лерой решили поездить на «двадцатках» и найти её. Я ей не 30 тенге за детский билет, а 300 отдам, но при этом весь автобус узнает о её поступке!- Двадцатый маршрут обслуживается ТОО «УралТехСервис», - прокомментировал ситуацию. – Даже нет слов, чтобы прокомментировать этот поступок. В такие морозы, я считаю, должен срабатывать чисто человеческий фактор, а тут на самом деле бесчеловечность. Буквально сегодня собирал планерку как раз по такой тематике. Разъясняли и убеждали, чтобы проявляли больше милосердия и человечности к пассажирам. Но тут у каждого позиция своя: перевозчики говорят о том, что за полцены тебе в магазине и хлеба не продадут и в ЦОНЕ документов не оформят, почему они должны. Но в данном случае ребенок, а не взрослый. Поэтому такому поступку оправдание вряд ли можно найти.- Это редкий случай, чтобы так поступили с ребенком водители, - прокомментировал. – Тем более на маршруте №20 работают водители с опытом работы более 10 лет. У большинства есть дети и внуки и поэтому мне с трудом верится, что такое может быть. Мы ежедневно проводим работу с коллективом: как с водителями, так и с кондукторами, всегда говорим о том, чтобы были вежливыми, объявляли остановки вовремя. Специально в связи с морозами говорили, чтобы обращали внимание на детей, которые стоят на остановках. Если же случилась такая ситуация, то вы всегда можете обратиться лично ко мне по телефону: 28-33-42. Постарайтесь запомнить номер автобуса, чтобы мы смогли найти нужного водителя. Безусловно, все жалобы наших пассажиров мы рассматриваем и без внимания не оставляем. Поэтому звоните, говорите. Но также я бы хотел обратить внимание родителей детей подросткового возраста. Во избежание всяких неприятностей, в темное время суток старайтесь встречать и провожать детей, не оставляйте их без присмотра.