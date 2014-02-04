Фото с сайта online.zakon.kz Фото с сайта online.zakon.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 февраля 2014 года состоялось заседание Регионального Совета предпринимателей ЗКО, где председатель регионального совета предпринимателей Валерий ДЖУНУСОВ представил  директора палаты предпринимателей ЗКО Кенеса АБСАТИРОВА. Также Джунусов рассказал, что члены президиума НПП встречались с премьер-министром РК и обсудили проблемные вопросы предпринимателей страны. Затем  Валерий ДЖУНУСОВ охарактеризовал развитие ситуации с тарифами АО «ЖТЭ» и передал поручения президиума НПП РК региональному совету предпринимателей и палате предпринимателей ЗКО. Кенес АБСАТИРОВ родился 20 мая 1959 года. В 1978 году закончил Уральский строительный техникум по специальности "Техник строитель", а в 1987 году закончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "Экономист-организатор". В разное время занимал различные должности. 1980-1989 г.г. - Инженер, старший экономист, заместитель управляющего, начальник отдела Желаевского ПО Госкомсельхозтехники; 1989-1990г.г. - Инструктор, консультант Уральского горкома партии; 1990-1991 г.г. - Начальник ПЭО Уральского горбыткомбината; 1992 г. - Начальник отдела Уральского областного антимонопольного комитета; 1992-1994 г.г. - Директор Западно-Казахстанского областного отделения Фонда поддержки и развития предпринимательства Республики Казахстан; 1994-1999 г.г. - Директор ассоциации «Центр малого бизнеса Западно-Казахстанской области»; 1999 г. - Исполняющий обязанности директора департамента развития и поддержки малого предпринимательства Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса; 1999-2001 г.г. - Начальник управления по развитию конкуренции и частного предпринимательства Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса; 2001-2002 г.г. - Главный инспектор Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан; 2002-2003 г.г. - Председатель Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан; 2005-2007 г.г. - Заведующий Отделом обеспечения деятельности Комитета по экономической реформе и региональному развитию Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан; 2007-2008 г.г. - Заместитель председателя правления АО «НПК «СПК Ертіс»; 2008-2009 г.г. - Директор департамента стратегического развития и анализа АО «НХ «КазАгро»; с 2010 г. - Директор Западно-Казахстанского филиала Казахстанского института метрологии. Кенес АБСАТИРОВ женат, имеет двух дочерей.