Фото © РИА Новости. Алексей Сазонов Фото © РИА Новости. Алексей Сазонов Родственники преподавателя и сотрудника полиции, которые были застрелены подростком в одной из школ Москвы, получат по 5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина. Семья пострадавшего полицейского получит 2 миллиона рублей. Статьи Эвакуация учащихся школы 263 Убийца из десятого класса При захвате заложников в московской школе погибли полицейский и учитель Проверка школы перед началом нового учебного года "У нас не режимный объект, не тюрьма" Как московские школы защищают себя от нападений 3 февраля ученик 10 класса вошел в школу номер 263 с двумя винтовками, которые принадлежали его отцу. Угрожая охраннику оружием, подросток прошел в класс, где застрелил учителя географии, а учеников взял в заложники. Увидев, что к школе подъехала полиция, преступник открыл огонь из окна, убив одного сотрудника и ранив еще одного. Остальные классы были эвакуированы, школу блокировал спецназ. Задержать преступника удалось с помощью его отца, который попросил у полицейских бронежилет и отправился на переговоры с сыном. Никто из учащихся не пострадал.