По словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось вычислить подозреваемого в краже. Им оказался бывший воспитанник Январцевского детского дома, который учится в профтехлицее села Рубежка Зеленовского района. Подросток украл крест, а потом вернул его. - Выяснилось, что помимо этой кражи, ранее из этой же церкви он украл 10 тысяч тенге, а также совершил два угона автомашины в селе Володарка, - рассказал Владимир БЕЗЬЯНОВ. - Сейчас дело передано в прокуратуру для изучения. Напомним, кража произошла в ночь на воскресенье 24 ноября прошлого года в селе Дарьинское Зеленовского района. В храм Казанской иконы Божией Матери вор проник через пластиковое окно. По словам протоиерея Георгия, из храма вор забрал только наперсный крест. Жертвенники, иконы и церковная лавка остались нетронутыми. - Это был наперсный крест 1797 года, изготовленный еще при Павле 1, - рассказал протоиерей Георгий. - Он был подарен моему отцу, он у меня тоже священник, а когда я стал священником, отец подарил его мне. По словам батюшки, цену наперсного креста он не знает. Ориентировочно украденную вещь оценили в 500 тысяч тенге. Кстати, кроме наперсного креста вор забрал две бутылки молока, оставленные прихожанами. Между прочим, с начала нынешнего года это уже третья по счету кража в Дарьинском храме. До этого преступники забирали в основном деньги, которые прихожане жертвуют на реконструкцию храма, строительные материалы.