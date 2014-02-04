Иллюстративное фото с сайта oboxote.ru Иллюстративное фото с сайта oboxote.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 23 января в гараже дома по улице Тулегенова села Иргиз сотрудники ДВД Актюбинской области задержали четырех местных жителей. Они разделывали туши трех диких кабанов, которые находятся под охраной в Казахстане. По сведениям пресс-службы прокуратуры Актюбинской области, разделка туш происходила в доме, который принадлежит одному из инспекторов Иргиз-Торгайского государственного природного резервата. В разделке туш кабанов участвовали два сына инспектора. Сыновья утверждали, что отстреляли кабанов на территории района. Неделей ранее, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДВД Актюбинской области у кафе «Дальнобойщик» в селе Карабутак Айтекебийского района задержали автомашину марки «Тойота Ландкрузер - 80». В ней ехали жители Иргизского района, а в салоне внедорожника лежали 216 рогов сайгака и охотничье ружье. - Иргиз-Торгайский государственный природный резерват создали в 2007 году для сохранения биологического разнообразия животных региона, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры области.- Деятельность резервата ранее критиковали в связи с отсутствием фактов самостоятельного задержания браконьеров. Ситуация с охраной животного мира в резервате остается сложной. Иргизский РОВД расследует уголовное дело, возбужденное на работников резервата, которые получили разрешение на оружие на основании подложных документов.