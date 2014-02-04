Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДЧС по ЗКО. По словам заместителя руководителя ДЧС по ЗКО Омара БИРЖАНОВА, вечером 3 февраля в Уральск доставили супругов из села Узынколь Жанибекского района. - Мужчина и женщина отравились природным газом, - рассказал Омар БИРЖАНОВ. - Их доставили в Уральск. Сейчас они находятся в областной клинической больнице. Как выяснилось, мужчина 1963 года рождения, женщина 1964 года. Причины отравления выясняются.