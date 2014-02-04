photo9Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщил Уральский транспортный прокурор Арман МУКАНБЕТКАЛИЕВ. - На данный момент готовы судебно-медицинская, судебно-баллистическая, судебно-трасологическая, судебно-биологическая, взрывотехническая экспертизы. Также получены результаты экспертизы нефтепродуктов и ГСМ, одорологического исследования (экспертиза следов на запах) и проведен следственный эксперимент, - сообщил советник юстиции Арман МУКАНБЕТКАЛИЕВ. Транспортный прокурор особо подчеркнул, что Владимир ВОЛКОВ был трезв в день крушения - это показала экспертиза. К слову, разные виды исследований проводили в трех городах - Уральске, Актобе и Алматы. Как известно, по крушению вертолета «Robinson-44» было возбуждено уголовное дело по статье 295 ч. 3 УК РК - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". - По этому уголовному делу в качестве свидетелей допрошены все лица, чьи показания могли представлять интерес для следствия, в том числе специалисты в области малой авиации. Версия о намеренном причинении вреда воздушному судну или пилоту исключается, - сказал транспортный прокурор. - Теперь результаты всех экспертиз будут отправлены в министерство транспорта и коммуникаций, где создана специальная комиссия по расследованию причин крушения вертолета в Уральске. На основании их заключения и сделает выводы следственное управление ДВД на транспорте. Напомним, вертолет, принадлежащий президенту АО «Талап», разбился 13 октября 2013 года в районе поселка Белес Зеленовского района ЗКО. На борту судна был сам Владимир ВОЛКОВ и его бывший коллега Григорий ПОЛЯНИЧКО. Друзья вылетели на охоту и пропали. Искать пропавший вертолет начали 15 октября по заявлению супруги ВОЛКОВА Ольги ДУНАЕВОЙ, а 16 октября были найдены обломки вертолета. Там же нашли тела пилота и пассажира. С тех пор прошло почти четыре месяца, но расследование продолжается. В транспортной прокуратуре не считают, что расследование затянулось, поскольку большую часть времени заняли именно сложные технические экспертизы.