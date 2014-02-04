Иллюстративное фото с сайта joyreactor.cc Иллюстративное фото с сайта joyreactor.cc В Караганде супермаркет "Южный" должен будет выплатить семье пострадавшего из-за торта ребенка 164 тысячи тенге. У кушавшей торт двухлетней девочки в горле застряла щепка, пишет "Новый вестник". По мнению врача, ребенку повезло. Попади инородное тело в пищевод или кишечник, она бы пробила стенку, и тогда он мог умереть. "Такое массивное инородное тело, которое входило в миндалину на сантиметр – впервые в моей практике. А за миндалиной находятся крупные сосуды, это очень опасно", - рассказала отоларинголог Нина Барулина. Адвокат пострадавшей семьи Гульнар Кибиева пригласила специалиста санэпиднадзора, инспектировавшего пекарню супермаркета. Асемгуль Сулейменова рассказала, что во время проверки нашла множество нарушений в технологии изготовления кондитерских изделий и даже собиралась приостановить работу цеха. Только вот сделать ей этого не дали. Начальница задним числом отправила ее в декретный отпуск, не дав закончить дело. - В складском помещении стоит просеиватель, я его видела, он есть, но им никто не пользуется, – утверждает специалист санэпиднадзора. – Когда я зашла в цех, где готовят кулинарные изделия и идет работа с тестом, увидела стеллаж, забитый мешками с мукой. Два лежат так, два – так, один мешок с мукой открытый. Они тут же мешки открывают, черпают муку и готовят. На мой вопрос, почему мука не просеивается, они ответили, что просто физически не успевают это делать. Все эти данные я зафиксировала в акте обследования. Родители пострадавшей девочки в исковом заявлении требовали, чтобы супермаркет возместил им как материальный ущерб, так и моральный вред. Суд удовлетворил требования частично.