Иллюстративное фото с сайта www.tulapressa.ru Иллюстративное фото с сайта www.tulapressa.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным областной прокуратуры, 31 января финансовой полицией в отношения гражданина Ж. возбуждено уголовное дело по статье 233-3 УК РК "Финансирование терроризма". Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что финансирование террористической деятельности осуществлялось посредством денежных переводов через банки второго уровня. На данный момент ведется следствие. И более подробная информация не подлежит разглашению.