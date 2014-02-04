Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org В Атырау ожидают прилета борта №1. Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ должен прибыть в нефтяную столицу 6 февраля, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Информацию подтвердили в областном акимате, уточнив, что пока никаких посещений объектов на территории города не предусмотрено. Известно, что Нурсултан НАЗАРБАЕВ примет участие в открытии зимних Олимпийских играх в Сочи, которое состоится 7 февраля. Данный визит рассматривается как «предолимпийская посадка» в Атырау. В областном акимате отметили, что глава государства 7 февраля вылетит  в Сочи. Несмотря на то, что запланированных мероприятий пока не предвидится, обсудить рабочие моменты с руководством области всегда полезно. Тем более, это касается вопросов нефтегазового сектора, проблемы с Кашаганским проектом, предстоящие в этом году в Атырау межрегиональном форуме Казахстана и России и другие вопросы.