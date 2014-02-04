Иллюстративное фото с сайта www.m-astana.kz Иллюстративное фото с сайта www.m-astana.kz В Кызылкугинском районе Атырауской области от отравления угарным газом скончались женщина и трое детей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трагедия произошла вчера, 3 февраля, в вечернее время. По данным Департамента по ЧС, в частном жилом доме получили отравление угарным газом и скончались на месте 28-летняя женщина и трое детей двух, шести и семи лет. Выживший 36-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Причина ЧП – неисправность печного отопления на природном газе, уточнили в Департаменте по ЧС.