На труп молодой девушки вечером 25 января случайно наткнулся прохожий, который выгуливал собаку в лесном массиве по улице Чагана-Набережная. Собственно, именно собака вынюхала труп, поскольку он был припорошен снегом. На девушке была вся одежда кроме головного убора, видимых признаков насильственной смерти не было. Позже полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась жительница нашей области 1982 года рождения. Ее родители живут в районе, сама она работала в городе. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 103 УК РК - «Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказал. - Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК - «Изнасилование, совершенное группой лиц». Как стало известно, девушка была избита. Между тем, через пару дней полицейские задержали двух подозреваемых. Оба подозреваемых 1994 года рождения. Ранее судимые. Один из них житель Уральска, второй сельчанин. Обвинение им еще не предъявлено. Они задержаны на трое суток.