Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Иллюстративное фото с сайта ko44.ru Сегодня на сессии городского маслихата депутаты приняли решение о досрочном приостановлении депутатских полномочий Амира ИСМАГУЛОВА, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Явление обыденное для сегодняшних дней, если бы не личность депутата. Амир ИСМАГУЛОВ - отец Азамата ТАЖАЯКОВА, которого обвиняют в воспрепятствовании следствию по делу о теракте в американском Бостоне. Как отметил председатель городской территориальной избирательной комиссии Алмабек АБДОЛОВ, в связи с существующим законом, депутат трижды подряд без уважительных причин отсутствовал на пленарных заседаниях сессии маслихата. - К тому же было решение фракции партии «Нур Отан», в которую входил Амир ИСМАГУЛОВ, о выводе его из этой фракции. Сегодня на сессии депутаты проголосовали за досрочное прекращения полномочий депутат ИСМАГУЛОВА, - отметил Алмабек АБДОЛОВ. Напомним, два казахстанских студента Азамат ТАЖАЯКОВ и Диас КАДЫРБАЕВ обвиняются в попытке уничтожить улики и воспрепятствовать правосудию в деле о теракте в Бостоне. Амир ИСМАГУЛОВ выехал в Штаты сразу же после ареста сына и уже более 9 месяцев находится в Бостоне.