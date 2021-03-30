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Социум COVID-19

Мутация коронавируса: в 5 раз выросло число больных младенцев в Алматы

Мутированными версиями коронавируса больше болеют дети. В частности, число зараженных младенцев выросло за несколько недель в 5,5 раза. Об этом заявила руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Асель Калыкова заявила, что, несмотря на все ограничительные меры в Алматы, инфекция очень быстро распространяется. По ее словам, это связано с "высокой контагиозностью" мутированных штаммов. Также она рассказала, что новые виды коронавируса чаще поражают детей. – Особенностью мутировав
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Мутация коронавируса: в 5 раз выросло число больных младенцев в Алматы
Мутированными версиями коронавируса больше болеют дети. В частности, число зараженных младенцев выросло за несколько недель в 5,5 раза. Об этом заявила руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Иллюстративное фото из архива "МГ"                                   Асель Калыкова заявила, что, несмотря на все ограничительные меры в Алматы, инфекция очень быстро распространяется. По ее словам, это связано с "высокой контагиозностью" мутированных штаммов. Также она рассказала, что новые виды коронавируса чаще поражают детей. – Особенностью мутировавших штаммов коронавирусной инфекции является увеличение удельного веса зараженных детей до 14 лет с 0,7 до 10 процентов в первую неделю марта и до 11,6 процента - в последние недели. При этом регистрируется тревожный рост заболеваемости среди детей до года. В первые недели марта нам показывало 10 случаев, в настоящее время регистрируем около 55 случаев. В остальных возрастных категориях статистика остается неизменной, - заявила Асель Калыкова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Дети коронавирус

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