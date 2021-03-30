Мутация коронавируса: в 5 раз выросло число больных младенцев в Алматы

Мутированными версиями коронавируса больше болеют дети. В частности, число зараженных младенцев выросло за несколько недель в 5,5 раза. Об этом заявила руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Асель Калыкова заявила, что, несмотря на все ограничительные меры в Алматы, инфекция очень быстро распространяется. По ее словам, это связано с "высокой контагиозностью" мутированных штаммов. Также она рассказала, что новые виды коронавируса чаще поражают детей. – Особенностью мутировав