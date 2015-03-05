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Мухтар Аблязов будет экстрадирован - Кассационный суд Франции

Фото с сайта rus.azattyq.mobi Кассационный суд Франции отклонил апелляцию бывшего главы БТА банка Мухтара Аблязова на решение о его экстрадиции, сообщает РИА Новости. Таким образом, Мухтар Аблязов будет экстрадирован в одну из стран, которые требуют его выдачи. Сообщается, что 4 марта суд принял решение о том, куда будет экстрадирован бывший глава БТА - в Россию или Украину. После принятия решения о выдаче Мухтара Аблязова премьер-министр Пятой республики должен будет подписать постановление о его передаче в руки правосудия одной из стран. Это решение может быть обжаловано в Государственном со
Marat
Мухтар Аблязов будет экстрадирован - Кассационный суд Франции
Фото с сайта rus.azattyq.mobi
Фото с сайта rus.azattyq.mobi
 Фото с сайта rus.azattyq.mobi Кассационный суд Франции отклонил апелляцию бывшего главы БТА банка Мухтара Аблязова на решение о его экстрадиции, сообщает РИА Новости. Таким образом, Мухтар Аблязов будет экстрадирован в одну из стран, которые требуют его выдачи. Сообщается, что 4 марта суд принял решение о том, куда будет экстрадирован бывший глава БТА - в Россию или Украину. После принятия решения о выдаче Мухтара Аблязова премьер-министр Пятой республики должен будет подписать постановление о его передаче в руки правосудия одной из стран. Это решение может быть обжаловано в Государственном совете Франции. Напомним, Мухтар Аблязов был задержан во Франции в июле 2013 года и с тех пор он находится под стражей. В январе 2014 года французский суд низшей инстанции высказался за экстрадицию банкира, но в апреле это решение было отменено Кассационным судом. Дело было пересмотрено в Апелляционном суде Лиона, который в конце октября также рекомендовал удовлетворить запрос о выдаче банкира, отдавая приоритет российской стороне. В России бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями, хищение пяти миллиардов долларов. В Казахстане Мухтар Аблязов обвиняется  в финансовых нарушениях на сумму свыше шести миллиардов долларов. На родине ему грозит до 13 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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