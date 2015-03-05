Мухтар Аблязов будет экстрадирован - Кассационный суд Франции

Фото с сайта rus.azattyq.mobi Кассационный суд Франции отклонил апелляцию бывшего главы БТА банка Мухтара Аблязова на решение о его экстрадиции, сообщает РИА Новости. Таким образом, Мухтар Аблязов будет экстрадирован в одну из стран, которые требуют его выдачи. Сообщается, что 4 марта суд принял решение о том, куда будет экстрадирован бывший глава БТА - в Россию или Украину. После принятия решения о выдаче Мухтара Аблязова премьер-министр Пятой республики должен будет подписать постановление о его передаче в руки правосудия одной из стран. Это решение может быть обжаловано в Государственном со