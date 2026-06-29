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Происшествия

Мужчина из Великобритании заблудился в Атырау

Выйдя из гостиницы, он потерял ориентир и не смог самостоятельно найти обратный путь.
Кристина Кобина
Мужчина из Великобритании заблудился в Атырау
Стопкадр из видео ДП Атырауской области

Сотрудники туристической полиции Атырау продолжают заботиться о безопасности и комфорте иностранных гостей. На днях они выручили путешественника из Великобритании, который случайно заблудился в городе, рассказали в департменте полиции Атырауской области. 

- 22 июня патрульные заметили на улице растерянного иностранца. Оказалось, что британец приехал в Атырау впервые. Он вышел из гостиницы погулять, но потерял ориентир и не смог вспомнить дорогу обратно. Полицейские быстро успокоили туриста, объяснили, как устроен маршрут, и помогли ему благополучно вернуться в номер, - рассказали в ведомстве.

Британец от всей души поблагодарил патрульных за отзывчивость и профессионализм, а также отметил гостеприимство жителей Атырау. В Казахстан он приехал ради путешествия, чтобы поближе познакомиться с культурой и достопримечательностями страны.

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