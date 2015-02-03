Уральский фотограф Александр Хохлачев представляет проект - виртуальные интерьерные панорамы исторических зданий Уральска. Этот проект позволит вам посетить музеи и просто красивые старинные здания нашего города не выходя из дома! Окунитесь в историю старого Уральска и, возможно,вы узнаете о нем что-то новое! Больше информации вы можете найти по адресу: www.alx.kz
church
karev
pushkin
old_uralsk
old_uralsk
old_uralsk