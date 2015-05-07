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Шоу-бизнес

Муж певицы Жасмин арестован в Молдавии

Бизнесмена Илана Шора обвиняют в коррупции сообщает SUPER. Супруг певицы Жасмин 28-летний Илан Шор был доставлен в национальный центр по борьбе с коррупцией по обвинению в хищении 1 миллиарда долларов из Banca de Economii. Правоохранительные органы республики также намерены арестовать и друзей Шора, которые, по словам депутата Юрия Киринчкука, обеспечивают ему политическое прикрытие. «Было принято решение заключить бизнесмена Илана Шора под стражу», — прокомментировала глава пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией. По словам депутата от Либеральной партии, Киринчука, приобрета
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Муж певицы Жасмин арестован в Молдавии
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Бизнесмена Илана Шора обвиняют в коррупции сообщает SUPER. Супруг певицы Жасмин 28-летний Илан Шор был доставлен в национальный центр по борьбе с коррупцией по обвинению в хищении 1 миллиарда долларов из Banca de Economii. Правоохранительные органы республики также намерены арестовать и друзей Шора, которые, по словам депутата Юрия Киринчкука, обеспечивают ему политическое прикрытие. «Было принято решение заключить бизнесмена Илана Шора под стражу», — прокомментировала глава пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией. По словам депутата от Либеральной партии, Киринчука, приобретая акции Unibank, Шор хотел получить для своих компаний кредиты, которые не намерен был возвращать. К концу 2012 года, спустя четыре месяца после приобретения акций банка, кредитная линия компаний Шора составила 370 млн леев (более миллиарда рублей), в то время как еще за год до этого не превышала 115 млн леев. К слову, супругу 37-летней российской артистки был запрещен въезд на территорию России на шесть лет. По некоторым данным, причиной для запрета послужили финансовые операции в молдавских и российских банках, после которых пропало более 100 миллионов долларов. Напомним, певица Жасмин вышла замуж за бизнесмена, который младшее нее на 10 лет, четыре года назад. В браке исполнительница родила дочь Маргариту.
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