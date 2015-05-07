Муж певицы Жасмин арестован в Молдавии

Бизнесмена Илана Шора обвиняют в коррупции сообщает SUPER. Супруг певицы Жасмин 28-летний Илан Шор был доставлен в национальный центр по борьбе с коррупцией по обвинению в хищении 1 миллиарда долларов из Banca de Economii. Правоохранительные органы республики также намерены арестовать и друзей Шора, которые, по словам депутата Юрия Киринчкука, обеспечивают ему политическое прикрытие. «Было принято решение заключить бизнесмена Илана Шора под стражу», — прокомментировала глава пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией. По словам депутата от Либеральной партии, Киринчука, приобрета