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Происшествия Социум

Муж роженицы избил фельдшера скорой помощи в ЗКО

Инцидент произошел 25 июня в поселке Подстепное Теректинского района ЗКО. По словам директора ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" Сергея БЕКЕЖАНОВА, в тот день им поступил вызов из села Подстепное, что у женщины начались роды. - Бригада скорой помощи выехала сразу же, - пояснил Сергей БЕКЕЖАНОВ. - Но ехать туда минут 40. Когда «скорая» прибыла на место, то муж роженицы прямо с ходу ударил нашего фельдшера в лицо. Наш фельдшер не стал ввязываться в драку. Причиной агрессии мужчины стало то, что скорая помощь долго ехала до пункта вызова. Но врачи уверили его, что родовой пр
gorod
Муж роженицы избил фельдшера скорой помощи в ЗКО
Инцидент произошел 25 июня в поселке Подстепное Теректинского района ЗКО.
skoraya (1)
skoraya (1)
 По словам директора ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" Сергея БЕКЕЖАНОВА, в тот день им поступил вызов из села Подстепное, что у женщины начались роды. - Бригада скорой помощи выехала сразу же, - пояснил Сергей БЕКЕЖАНОВ. - Но ехать туда минут 40. Когда «скорая» прибыла на место, то муж роженицы прямо с ходу ударил нашего фельдшера в лицо. Наш фельдшер не стал ввязываться в драку. Причиной агрессии мужчины стало то, что скорая помощь долго ехала до пункта вызова. Но врачи уверили его, что родовой процесс у женщины протекал нормально. Ее врачи доставили в роддом, и она там родила. По словам директора станции скорой помощи, в областной больнице пострадавшему фельдшеру поставили диагноз - ЗЧМТ, перелом костей носа. - Пострадавший УТЕГАЛИЕВ наш лучший фельдшер, - рассказал БЕКЕЖАНОВ. - Он сразу же сообщил в правоохранительные органы и написал заявление. Главврач перинатального центра ЗКО Николай ДМИТРИЕНКО сообщил, что сейчас состояние роженицы удовлетворительное.
Директор ГКП на ПХВ &quot;Городская станция скорой медицинской помощи&quot; Сергей БЕКЕЖАНОВ
Директор ГКП на ПХВ &quot;Городская станция скорой медицинской помощи&quot; Сергей БЕКЕЖАНОВ
 Директор ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" Сергей БЕКЕЖАНОВ Фото Медета МЕДРЕСОВА  
скорая помощь избиение фельдшер роженица

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