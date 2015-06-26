Муж роженицы избил фельдшера скорой помощи в ЗКО

Инцидент произошел 25 июня в поселке Подстепное Теректинского района ЗКО. По словам директора ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" Сергея БЕКЕЖАНОВА, в тот день им поступил вызов из села Подстепное, что у женщины начались роды. - Бригада скорой помощи выехала сразу же, - пояснил Сергей БЕКЕЖАНОВ. - Но ехать туда минут 40. Когда «скорая» прибыла на место, то муж роженицы прямо с ходу ударил нашего фельдшера в лицо. Наш фельдшер не стал ввязываться в драку. Причиной агрессии мужчины стало то, что скорая помощь долго ехала до пункта вызова. Но врачи уверили его, что родовой пр