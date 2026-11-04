Мужчина 28 лет шёл пешком вокруг Земли и наконец вернулся домой к матери

Британский путешественник Карл Бушби завершил кругосветное путешествие, которое продолжалось почти три десятилетия. За это время он преодолел около 50 тысяч километров, пересёк четыре континента и побывал в 30 странах. 2 ноября 2026 года мужчина вернулся в английский город Халл, где его ждала мать, передает МойГород со ссылкой на Associated Press.

История путешествия началась 1 ноября 1998 года. Тогда 29-летний бывший десантник отправился из чилийского города Пунта-Аренас с необычной целью — добраться пешком до родного дома в Великобритании. Бушби дал себе обещание не возвращаться домой, пока не завершит кругосветный маршрут.

У путешествия было два строгих правила: нельзя пользоваться транспортом, чтобы продвигаться вперёд, и нельзя возвращаться домой до завершения экспедиции. Поэтому на протяжении многих лет мужчина передвигался пешком, а при необходимости преодолевал водные преграды вплавь. В общей сложности его маршрут составил около 50 тысяч километров.

Карла Бушби встречает его мать, Анджела Бушби. Фото: Getty Images

Опасные переходы, дикие животные и тюремное заключение

Одним из самых сложных этапов экспедиции стало пересечение Берингового пролива между Северной Америкой и Азией. В 2006 году Бушби вместе с американским путешественником Димитрием Киффером попытался преодолеть около 90 километров по дрейфующим льдам.

Переход сопровождался серьёзной опасностью: лёд постоянно менялся, путешественники проваливались в ледяную воду, а однажды им пришлось столкнуться с белым медведем. В какой-то момент экспедицию пришлось прервать, а самих мужчин эвакуировали с помощью вертолёта.

Позже Бушби вернулся к этому участку маршрута и продолжил путь. После пересечения пролива путешественники столкнулись с новыми проблемами: их задержали российские власти за незаконное пересечение границы. Мужчины оказались под стражей и столкнулись с угрозой депортации.

Продвижение по России также оказалось непростым. На получение необходимых виз и разрешений ушли годы. В 2012 году, после отказа в российской визе, Бушби даже отправился пешком из Лос-Анджелеса к российскому посольству в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к своей ситуации. Впоследствии ему удалось получить необходимые документы.

Карл Бушби проверяет снаряжение перед тем, как начать кругосветное путешествие, 1998 год. Фото: Hull Daily Mail

На пути путешественника были и другие опасности. В Колумбии ему пришлось менять маршрут из-за вооружённого конфликта, в Панаме он провёл 18 дней под стражей после пересечения закрытой приграничной территории. В Перу на него напала толпа, а во время отдельных переходов ему приходилось преодолевать джунгли, пустыни, горные районы и суровые природные условия.

Почему путешествие длилось почти 30 лет

Изначально Бушби рассчитывал, что кругосветное путешествие займёт около 12 лет. Однако реальность оказалась значительно сложнее.

В 2008 году мировой финансовый кризис лишил его части спонсорской поддержки. Впоследствии планы пришлось менять из-за пандемии COVID-19, ограничений на пересечение границ, визовых проблем и погодных условий.

Некоторые участки маршрута можно было преодолевать только в определённое время года. Особенно это касалось северных территорий, где состояние льда и погода напрямую влияли на безопасность путешественника.

Чтобы продолжать экспедицию, Бушби полагался не только на собственные силы, но и на помощь незнакомых людей. По его словам, на протяжении всего пути ему встречались люди, которые предоставляли ночлег, еду, помогали восстановиться после болезней и поддерживали в трудные моменты.

Карл Бушби высаживается на пляже недалеко от Дувра, на юге Англии, октябрь 2026. Фото: AFP

В последние 16 лет значительную часть финансовой поддержки экспедиции обеспечивала продюсерская компания, основанная создателем сериала «Карточный домик» Бо Уиллимоном и музыкальным продюсером Джорданом Тапписом. Кроме того, о путешествии снимают документальный фильм, над которым работает режиссёр Вернер Херцог.

Возвращение домой спустя 28 лет

2 ноября 2026 года 57-летний Карл Бушби наконец добрался до родного города Халл на севере Англии. У городской ратуши его встречали сотни людей, журналисты и съёмочная группа документального фильма.

После приветствия в центре города путешественник отправился к дому матери. Последние километры он преодолел пешком, толкая перед собой двухколёсную тележку, которая сопровождала его на протяжении примерно 25 лет экспедиции.

У дома его ждала мать Анджела. Женщина не видела сына около десяти лет. Когда они встретились, она обняла его, а на доме висел плакат с надписью «Добро пожаловать домой, сын».

За время путешествия Бушби изменился не только внешне, но и в жизни. Когда он отправлялся в экспедицию, ему было 29 лет, а вернулся он уже 57-летним мужчиной. За эти годы он редко виделся со своим сыном Адамом, который сейчас находится в возрасте около 35 лет. Кроме того, путешественнику предстояло впервые встретиться со своей 12-летней внучкой.

Сам Бушби признался, что пока не представляет, как будет жить после завершения экспедиции. За 28 лет дорога стала главным смыслом его повседневной жизни, а возвращение к обычному укладу может оказаться непростым испытанием.

«Говорят, что для этого нужна целая деревня, но буквально целый мир помог мне добраться сюда», — отметил путешественник, поблагодарив всех, кто поддерживал его на протяжении маршрута.

Теперь Бушби планирует встречаться с поклонниками, выступать с рассказами о путешествии и работать над продолжением своей автобиографии. А его невероятная экспедиция, начавшаяся в Южной Америке в 1998 году, наконец завершилась у дома матери в Великобритании.