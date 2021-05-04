Мужчина обещал трудоустроить на Тенгиз за деньги жителей Актюбинской области

15 жителей Байганинского района Актюбинской области заплатили за трудоустройство 1,5 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбиснкой области, в начале апреля этого года в отдел полиции Байганиского района обратились местные жители. По их словам, они стали жертвами мошенника, который в начале прошлого года обещал устроить на работу вахтовым методом в нефтяную компанию Тенгиз Атырауской области. - После чего полицейские задержали 23-летнего жителя Мангистауской области. Молодой человек пос