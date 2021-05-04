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Социум

Мужчина обещал трудоустроить на Тенгиз за деньги жителей Актюбинской области

15 жителей Байганинского района Актюбинской области заплатили за трудоустройство 1,5 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбиснкой области, в начале апреля этого года в отдел полиции Байганиского района обратились местные жители. По их словам, они стали жертвами мошенника, который в начале прошлого года обещал устроить на работу вахтовым методом в нефтяную компанию Тенгиз Атырауской области. - После чего полицейские задержали 23-летнего жителя Мангистауской области. Молодой человек пос
Кристина Кобина
Мужчина обещал трудоустроить на Тенгиз за деньги жителей Актюбинской области
15 жителей Байганинского района Актюбинской области заплатили за трудоустройство 1,5 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска
Пять миллионов тенге требовали у жителя Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбиснкой области, в начале апреля этого года в отдел полиции Байганиского района обратились местные жители. По их словам, они стали жертвами мошенника, который в начале прошлого года обещал устроить на работу вахтовым методом в нефтяную компанию Тенгиз Атырауской области. - После чего полицейские задержали 23-летнего жителя Мангистауской области. Молодой человек посредством социальной сети дал объявление о приеме на работу в нефтяную компанию, с желающими устроится проводил собеседование по телефону, заверял, что обладает нужными связями и с каждого претендента брал по 100 тысяч тенге. Получив деньги, подозреваемый некоторое время обещал, что вопрос решится со дня на день, а потом перестал выходить на связь. И только после этого потерпевшие поняли, что их обманули, и решили обратиться в полицию, - пояснили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что подозреваемый подобным образом обманул жителей нескольких областей страны. Только в Байганинском районе от рук мошенника пострадали более 15 граждан. Полученные обманом деньги подозреваемый «спустил» на ставки в букмекерских конторах. К слову, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
мошенник

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