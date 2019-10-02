Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий задержали коллегу потерпевшего, который, воспользовавшись анкетными данными потерпевшего, в апреле месяце 2019 года оформил 2 кредита на 20 тысяч тенге и 68 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.