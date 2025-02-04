Мужчина попал под поезд в Уральске

От полученных травм он скончался на месте.

Трагедия произошла сегодня, 4 февраля, около полудня. Мужчина попал под поезд на станции Уральск. Он получил травмы, несовместимые с жизнь и скончался на месте.

По данным пресс-службы департамента полиции на транспорте, по данному факту линейный отдел полиции начал досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». специалисты проводят необходимые следственные действия.

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве разглашать не стали.