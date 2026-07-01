Мужчина с ножом напал на водителя автобуса и лишил его глаза

В Омске пассажир маршрутного автобуса с ножом напал на водителя и лишил его глаза. Об этом 1 июля сообщили в региональном управлении МВД, передает МойГород

По данным полиции, инцидент произошел 18 июня. Во время поездки между водителем и несколькими пассажирами вспыхнул конфликт. Когда маршрутка остановилась на остановке «Кристалл», один из мужчин достал нож и несколько раз ударил 46-летнего водителя в область головы, после чего скрылся.

После нападения одна из пассажирок поинтересовалась, сможет ли автобус продолжить движение, однако водитель попросил вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. В результате полученных травм он лишился правого глаза.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", – сообщили в ведомстве.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по той же статье. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.