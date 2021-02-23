В редакцию "МГ" уралец по имени Арман прислал видеоролик, который снял на проспекте Абая, напротив ТРЦ "Галактика", 22 февраля примерно в 15.00. Он утверждает, что на пешеходном переходе образовался сильный гололед и за полчаса съемок пострадали две женщины: одна сломала руку, другая - ногу. Директор ТОО "Жайык Таза Кала" Ринат Нургалиев пояснил, что ежедневно техника посыпает дороги пескосоляной смесью, и сегодня дорога по проспекту Абая была посыпана одной из первых. - 22 февраля в городе работало 80 единиц техники и 350 рабочих. Работа продолжается. Однако есть проблемные участки возле остановок, после торможения автобусов там образуется наледь, - отметил он. В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что только в феврале после падения на льду в травмпункт Областной многопрофильной больницы обратилось более сотни человек.

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